Российский павильон на ЭКСПО объявил о 300-тысячном посетителе

АСТАНА, 24 июл — РИА Новости. Жительница Астаны Ардак Аупбаева стала 300-тысячным посетителем павильона России на ЭКСПО-2017.

Гостья пришла на выставку в первый раз и оказалась почетным посетителем, который был вычислен электронной системой. Представители российского павильона подарили 300-тысячному посетителю сувениры, а также встречу со звездами, которые будут выступать 8 сентября в Национальный день России на ЭКСПО-2017, передает Sputnik

По последним данным организаторов выставки, Россия находится в списке трех самых посещаемых павильонов стран-участниц ЭКСПО-2017. Первое место занимает казахстанский павильон "Нур-Алем".

С момента открытия российский павильон посетили около 300 официальных делегаций. Среди почетных гостей павильона России: президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Павильон России также посетили российские фигуристы Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая, кинорежиссер Юлий Гусман, народный артист России Владимир Овчинников, телеведущие Валдис Пельш, Екатерина и Александр Стриженовы.