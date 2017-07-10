В российском павильоне на ЭКСПО-2017 прошла акция в защиту амурского тигра

Акция в защиту амурского тигра прошла в Российском павильоне на ЭКСПО-2017

Акция в защиту амурского тигра прошла в Российском павильоне на ЭКСПО-2017

АСТАНА, 10 июл — РИА Новости. Спортивный флеш-моб в защиту амурского тигра прошел в павильоне РФ на международной выставке ЭКСПО-2017 в столице Казахстана, сообщает пресс-служба российского павильона.

"В рамках этапа Кубка мира среди мужчин и женщин по боевому самбо на призы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был организован флеш-моб в защиту амурского тигра. Юные самбисты Казахстана провели показательные схватки на татами. Акция собрала огромное количество зрителей, которых приветствовали президент Международной федерации самбо Василий Шестаков и президент Казахстанской федерации самбо, комиссар выставки ЭКСПО-2017 Рапиль Жошыбаев", — сообщили в пресс-службе.

Российский павильон не случайно выбран в качестве площадки для проведения мероприятия. Тема экологии в его экспозиции раскрывается через знакомство с одним из символов величия и богатства природы России — амурским тигром. Как отметил Шестаков, Международная федерация самбо сделала амурского тигра своим логотипом.

Для гостей российского павильона также была организована викторина на знание фактов о жизни амурского тигра, победители которой получили браслеты с изображением животного и сувениры.