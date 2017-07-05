Лопырева: важно не число посетителей павильона России на ЭКСПО, а их эмоции

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский павильон на проходящей в Астане международной выставке ЭКСПО-2017 посетили на сегодняшний день свыше 154 тысяч человек, сообщила директор павильона России Юлия Лопырева.

"Сегодня двадцать пятый день работы выставки и наш павильон посетили более 154 тысяч человек. Однако важна не цифра, а эмоции и информативность, которые предоставляет российский павильон его посетителям", — сказала РИА Новости Лопырева.

По ее словам, российский павильон принял порядка двухсот официальных делегаций. Среди тех, кто осмотрели российскую экспозицию была и знаменитая ЭКСПО-бабушка — восьмидесятилетняя японка Томийо Ямадо, которая за всю жизнь побывала на семи ЭКСПО, начиная со специализированной международной выставке в 1970 году в Осаке.

Лопырева сообщила, что стотысячный посетитель российского павильона получил в подарок билеты на концерт российских исполнителей Егора Крида и Полины Гагариной.

"Кроме того мы дарили нашим гостям различные деликатесы из разных регионов России — это и варенье из шишек с Урала, и варенье из ягод из Карелии, башкирский мед и, конечно же, знаменитый тульский пряник, а также разработку московских мастеров — вечный карандаш, который пишет 25 лет и его не надо подтачивать. А, например, двухсоттысячный или трехсоттысячный посетитель получит в подарок отдельное место на сцене в день проведения национального Дня России на ЭКСПО, который состоится 8 сентября", — сказала директор павильона.

Директор павильона не исключила, что один из центральных экспонатов российского павильона на ЭКСПО — настоящий айсберг — может быть передан казахским коллегам как памятный подарок российского участия в международной выставке.

"Разбивать мы его, конечно, не будем. Возможно, мы его оставим здесь для коллег из Казахстана как памятный подарок российского участия в ЭКСПО-2017. Почему бы и нет", — отметила Лопырева.

Отвечая на вопрос об участии России в предстоящем в четверг, 6 июня, Дне Астаны на ЭКСПО, Лопырева сказала, что планируется несколько мероприятий с участием российских артистов, в том числе "Хора Турецкого" в большом концерте, который пройдет в амфитеатре на территории выставки.