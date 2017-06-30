МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. России необходимо выстраивать конкурентно-способность в энергетике будущего, чтобы не быть просто пассивными потребителями технологий, заявил председатель Экспертного совета по подготовке участия России в ЭКСПО-2017 Владимир Сидорович.

"России необходимо выстраивать конкурентно-способность в энергетике будущего, чтобы не быть просто пассивными реципиентами технологий, чтобы в полной мере получать выгоды от снижения стоимости технологий возобновляемой энергетики. И достаточно мощная промышленность в этом секторе является если не гарантией, то серьезной заявкой на то, что Россия также может по-настоящему втянуться в процесс энергетической трансформации", — сказал Сидорович, выступая на конференции "Энергетическая революция", которая состоялась в рамках прошедшего на международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане форума "Энергия будущего". Его слова процитировала пресс-служба российского павильона на ЭКСПО-2017

По словам российского представителя, в России вопреки распространенному мнению организована достаточно "чистая" структура электроэнергетики по мировым меркам. Речь идет о гидроэнергетике, атомной энергетике, газовой сфере и, в меньшей степени, угле, поэтому энергетическую отрасль страны можно назвать низкоуглеродной, в сравнении с другими странами, например США.

Сидорович также напомнил, что в России разработана и реализуется стратегия развития солнечной энергетики до 2024 года. В Российской Федерации появился завод солнечных модулей, а разработки отечественных ученых отличаются эффективностью, значительно превышающей средние показатели Европейских стран.

В свою очередь учредитель и директор Института исследований устойчивости (IASS) Клаус Тепфлер отметил высокий запас ресурсов, а также развитость промышленности, необходимой для системной работы по развитию сектора возобновляемой энергетики в России.