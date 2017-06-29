Делегация бизнесменов из Омской области посетила павильон России на ЭКСПО

Делегация бизнесменов омской области в павильоне России на Экспо-2017 в Астане. Архивное фото

Делегация бизнесменов омской области в павильоне России на Экспо-2017 в Астане. Архивное фото

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Делегация бизнесменов Омской области посетила павильон России на проходящей в Астане международной выставке ЭКСПО-2017, сообщает пресс-служба российского павильона на ЭКСПО.

Делегация прибыла в Астану для проведения ряда встреч с целью расширения взаимодействия с предприятиями, работающими в смежных бизнес-направлениях. В рамках поездки группа, в составе которой десять человек — представители туристических, проектных и торговых организаций, провела переговоры с предпринимателями из Казахстана, в которых приняли участие руководитель Российского экспортного центра в РК Игорь Камынин и представитель Торгового представительства РФ в Республике Казахстан Анзор Осмаев.

© Фото предоставлено пресс-службой павильона России на ЭКСПО-2017 Делегация бизнесменов омской области в павильоне России на Экспо-2017 в Астане © Фото предоставлено пресс-службой павильона России на ЭКСПО-2017 Делегация бизнесменов омской области в павильоне России на Экспо-2017 в Астане

"Для группы омских деловых туристов посещение ЭКСПО-2017 — серьезный шаг на пути к развитию бизнеса. Регион не только расположен в непосредственной близости к Казахстану, но и связан с соседним государством развитой транспортной сетью, позволяющей успешно расширять зону торговли и сотрудничества", — говорится в пресс-релизе.

Как отметили в пресс-службе российского павильона, интерес бизнес-туристов к ЭКСПО вполне обоснован. Выставка не только предлагает своим гостям богатую культурную и деловую программу, но также дает возможность познакомиться с предпринимателями и должностными лицами из разных регионов и стран, обменяться опытом и заложить фундамент будущего международного сотрудничества.