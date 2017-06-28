Павильоны РФ, Узбекистана и Индии лидируют по посещаемости на ЭКСПО-2017

АЛМА-АТА, 28 июн – РИА Новости, Михаил Егорин. Павильоны России, Узбекистана и Индии возглавляют список самых посещаемых павильонов на выставке ЭКСПО-2017, проходящей с 10 июня в Астане, говорится в сообщении национальной компании "Астана ЭКСПО-2017".

"Топ посещаемых павильонов: Россия, Узбекистан, Индия, Азербайджан, Плаза Африки, Египет, Китай, Турция, Королевство Саудовской Аравии, Малайзия", — говорится в сообщении.

Между тем самым посещаемым объектом выставки является "Нур-Алем" — стеклянный павильон, выполненный в форме сферы.

По данным организаторов выставки, общее число посетителей в период с 10 по 27 июня составило 425 377 человек. Количество посещений всех объектов выставки составляет более 2,7 миллиона.

Павильон РФ посвящен арктической тематике, поэтому торжественную ленту на его открытии не разрезали, а разбивали — она была заморожена с помощью жидкого азота. В российском павильоне можно увидеть настоящий айсберг.

Международная выставка "ЭКСПО-2017" проходит в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия будут продемонстрированы новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики. В выставке принимают участие более 100 стран, запланировано около 3 тысяч деловых мероприятий. Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве, получившим право провести подобную выставку.