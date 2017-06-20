Российский павильон на ЭКСПО-2017 входит в топ-10 самых посещаемых

МОСКВА, 20 июн — РИА новости. За первые десять дней работы ЭКСПО-2017, которая проходит в Астане, российский павильон посетили более 59 тысяч человек, сообщает пресс-служба павильона России.

"Приняв уже больше пяти десятков тысяч гостей, Россия готовится встретить шестидесятитысячного посетителя. Мы решили отметить его не только в нашей статистике, но и подарить ему или ей сувенир нашего павильона", — сказала директор павильона России на "ЭКСПО-2017" Юлия Лопарева.

Ежедневно большое количество посетителей выставки хотят собственными глазами увидеть атомный ледокол, погладить виртуальных амурских тигров и потрогать настоящую арктическую глыбу.

"Павильон России стал одним из самых популярных. По данным "Национальной компании "Астана ЭКСПО", экспозиция России в первые дни работы вошла в топ-10 самых посещаемых павильонов", — отметили в пресс-службе.

Интерес к российской экспозиции проявляют не только непосредственно посетители выставки, но и официальные лица, бизнесмены и эксперты. Так за первые дни работы российского павильона с экспозицией ознакомились около ста официальных гостей. В книге почетных гостей свои записи оставили видные деятели России, Казахстана, комиссары стран-участниц и многие другие.

Одной из отличительных особенностей павильона является его оснащенность и инфраструктура, которая дает возможность эффективно организовывать и проводить деловые мероприятия общим количеством до 150 человек. 16 июня стартовала первая международная конференция "Новая энергетика: инвестиции и партнерства".

Тема Арктики стала центральной для павильона России на ЭКСПО-2017. Главный слоган экспозиции "Россия — энергетический потенциал планеты" раскрыт на примере природного региона Русская Арктика. Этот уникальный кластер обладает всем многообразием энергетических запасов и источников, является актуальной площадкой развития различных отраслей отечественной энергетики. Основными элементами экспозиции стали: портал Энергии Будущего — ENERGY PORTAL, где можно наблюдать, как энергия земных глубин трансформируется в Энергию будущего; зона Амурского тигра — символа природы России; видеоинсталляция "Росатом" о достижениях отечественной энергетики в условиях Арктики и, конечно, центральный экспонат — фрагмент айсберга привезенный с самой Арктики.

Отличает павильон России и разнообразная культурная программа, в которой принимают участие известные российские коллективы и артисты. Хор имени М.Е.Пятницкого, ансамбль "Эссе-Квинтет", ансамбль "Петровские гусляры", лауреаты X Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского.

Выставка ЭКСПО-2017 продлится до 10 сентября. Одним из самых ярких мероприятий российского павильона станет Национальный день России, который пройдет 8 сентября.