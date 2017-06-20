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Россия на ЭКСПО-2017

Российский павильон на ЭКСПО-2017 входит в топ-10 самых посещаемых

13:5020.06.2017
(обновлено: 13:55 20.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанк9 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин осматривает павильон РФ на международной специализированной выставке Астана ЭКСПО 2017. Архивное фото9 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин осматривает павильон РФ на международной специализированной выставке Астана ЭКСПО 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн — РИА новости. За первые десять дней работы ЭКСПО-2017, которая проходит в Астане, российский павильон посетили более 59 тысяч человек, сообщает пресс-служба павильона России.

"Приняв уже больше пяти десятков тысяч гостей, Россия готовится встретить шестидесятитысячного посетителя. Мы решили отметить его не только в нашей статистике, но и подарить ему или ей сувенир нашего павильона", — сказала директор павильона России на "ЭКСПО-2017" Юлия Лопарева.

Ежедневно большое количество посетителей выставки хотят собственными глазами увидеть атомный ледокол, погладить виртуальных амурских тигров и потрогать настоящую арктическую глыбу.

"Павильон России стал одним из самых популярных. По данным "Национальной компании "Астана ЭКСПО", экспозиция России в первые дни работы вошла в топ-10 самых посещаемых павильонов", — отметили в пресс-службе.

Открытие международной специализированной выставки Астана ЭКСПО 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Форум по новой энергетике откроет программу российского павильона на ЭКСПО

Интерес к российской экспозиции проявляют не только непосредственно посетители выставки, но и официальные лица, бизнесмены и эксперты. Так за первые дни работы российского павильона с экспозицией ознакомились около ста официальных гостей. В книге почетных гостей свои записи оставили видные деятели России, Казахстана, комиссары стран-участниц и многие другие.

Одной из отличительных особенностей павильона является его оснащенность и инфраструктура, которая дает возможность эффективно организовывать и проводить деловые мероприятия общим количеством до 150 человек. 16 июня стартовала первая международная конференция "Новая энергетика: инвестиции и партнерства".

Посетители на Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане. 10 июня 2017
© РИА Новости / Болат Шайхинов
Выставку ЭКСПО-2017 в Астане уже посетили более 10 тысяч человек
Тема Арктики стала центральной для павильона России на ЭКСПО-2017. Главный слоган экспозиции "Россия — энергетический потенциал планеты" раскрыт на примере природного региона Русская Арктика. Этот уникальный кластер обладает всем многообразием энергетических запасов и источников, является актуальной площадкой развития различных отраслей отечественной энергетики. Основными элементами экспозиции стали: портал Энергии Будущего — ENERGY PORTAL, где можно наблюдать, как энергия земных глубин трансформируется в Энергию будущего; зона Амурского тигра — символа природы России; видеоинсталляция "Росатом" о достижениях отечественной энергетики в условиях Арктики и, конечно, центральный экспонат — фрагмент айсберга привезенный с самой Арктики.

Отличает павильон России и разнообразная культурная программа, в которой принимают участие известные российские коллективы и артисты. Хор имени М.Е.Пятницкого, ансамбль "Эссе-Квинтет", ансамбль "Петровские гусляры", лауреаты X Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского.

Выставка ЭКСПО-2017 продлится до 10 сентября. Одним из самых ярких мероприятий российского павильона станет Национальный день России, который пройдет 8 сентября.

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Россия на ЭКСПО-2017
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