Будущее энергетики – одна из основных тем экспозиции РФ на "ЭКСПО-2017"

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Генеральный комиссар российского участия Георгий Каламанов: в российском павильоне на "ЭКСПО-2017" будет представлена практически вся тематика, связанная с энергетикой, включая альтернативные, возобновляемые источники энергии. Особое внимание будет уделено Арктике.

Генеральный комиссар российского участия Георгий Каламанов: в российском павильоне на "ЭКСПО-2017" будет представлена практически вся тематика, связанная с энергетикой, включая альтернативные, возобновляемые источники энергии. Особое внимание будет уделено Арктике.