Каламанов: участников ЭКСПО в Астане ждет новый уникальный комплекс

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Новый уникальный выставочный комплекс в Астане позволит участникам ЭКСПО-2017 иметь постоянное общение друг с другом - генеральный комиссар российского участия Георгий Каламанов.

Новый уникальный выставочный комплекс в Астане позволит участникам ЭКСПО-2017 иметь постоянное общение друг с другом - генеральный комиссар российского участия Георгий Каламанов.