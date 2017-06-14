Оргкомитет Евровидения-2017 намерен выплатить еще около $5,5 миллиона

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Организационный комитет песенного конкурса Евровидение-2017", прошедшего в Киеве, намерен выплатить около 5,5 миллиона долларов по 250 договорам по итогам конкурса, сообщает оргкомитет.

"По состоянию на 12 июня 2017 года, оплату ожидали более 250 договоров на сумму более 142 миллионов гривен (около 5,5 миллиона долларов по курсу нацбанка)", — цитирует сообщение оргкомитета агентство " Украинские новости ".

К 12 июня были подписаны платежные документы по закрытию договоров на сумму 8,31 миллиона гривен (около 320 тысяч долларов). До 18 июня ожидают закрытия еще 57 актов на сумму 44,7 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов).

Как отмечается, на данный момент оргкомитет работает над выполнением всех обязательств перед партнерами, контрагентами, работниками, а также готовит финальный отчет проекта.