На Украине рассказали, во сколько обошлось "Евровидение"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак рассказал, во сколько Украине обошлось проведение песенного конкурса в Киеве, сообщает "Укринформ".

По словам Грицака, на конкурс потратили 20,4 миллиона евро. Он заявил, что деньги на проведение "Евровидения" были выделены из государственного бюджета, а также городской казны Киева.

Данные о том, что расходы организаторов достигли 30 миллионов евро, Грицак назвал "уткой".

Международный песенный конкурс "Евровидение" прошел в мае 2017 года в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал. Российской участнице Юлии Самойловой украинские власти запретили въезд в страну из-за того, что она ранее выступала с концертами в Крыму. В результате Россия отказалась участвовать в конкурсе.