Мэр Киева заявил, что подготовиться к Евровидению было непросто

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил всех причастных к организации "Евровидения-2017", однако заявил, что подготовиться к конкурсу было непросто.

"Мы провели конкурс, у нас было очень короткое время. Я хотел бы поблагодарить всех и коммунальных работников, работавших днем и ночью 24/7, обустраивая инфраструктуру города. Мы сделали пять фан-зон, одна из крупнейших в истории фан-зон была напротив мэрии. И когда начиналась музыка, у меня на столе все также плясало от вибрации с музыкой. Но тем не менее я хочу поблагодарить и за все, что касается безопасности, касается организации… Но сейчас я могу сказать: "Фух, провели! Непросто было", — сказал Кличко в эфире телеканала "112 Украина".

Он заявил, что иностранцы, посетившие Киев во время "Евровидения", станут своеобразными послами украинской столицы в своей стране и будут рассказывать своим друзьям и знакомым о гостеприимстве города.

"Все гости, которые приехали в наш город, отметили, что хорошая организация, красивый город и они поражены. Уверен в том, что каждый из них, когда вернется к себе, будет так называемым амбасадором, будет рассказывать о Киеве и приглашать приехать сюда снова получить позитивные эмоции, которые были во время проведения "Евровидения", — сказал Кличко.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение" состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

В этом году Россия не приняла участие в конкурсе, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.