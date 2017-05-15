Снявший штаны на сцене Евровидения пранкер прошел в зал без билета

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Украинский пранкер и журналист Виталий Седюк, снявший штаны на сцене Евровидения-2017 в Киеве, заявил, что совершил этот поступок ради эпатажа, и сообщил, что попал в концерт-холл фестиваля без билета и аккредитации.
"Я не думал, что дойду до сцены. В этот раз мне удалось зайти на территорию Евровидения без аккредитации, без приглашения. Пройти все кордоны и оказаться возле малой сцены, и когда я там оказался, я решил совершить эпатажный поступок", — сказал Седюк журналистам в суде.
Он заявил, что имел возможность выбежать на сцену во время выступления победителя Евровидения португальца Сальвадора Собрала, но не стал этого делать, переживая за здоровье артиста, так как у него больное сердце. По словам Седюка, у него не было специальной задумки выбежать на сцену с флагом Австралии, этот флаг ему дали фанаты из этой страны, с которыми он познакомился в Киеве во время фестиваля.