Российские музыкальные продюсеры заявили, что не смотрели Евровидение

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские музыкальные продюсеры, опрошенные РИА Новости, заявили, что не смотрели международный музыкальный конкурс "Евровидение-2017".

Финал международного песенного конкурса "Евровидение" состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказалась команда из Молдовы Sunstroke Project.

"Я "Евровидение" в этом году не смотрю, так как Россия не участвует. Какой смысл, если не можешь болеть за своих?", — сказала продюсер одного из бывших участников "Евровидения" Алексея Воробьева Екатерина Гечмен-Вальдек.

Продюсер Иосиф Пригожин также заявил, что не следил за финалом конкурса. "Я его не смотрел, когда транслировали, а сейчас уж тем более. Зачем тратить время на конкурс застойных песен?" — заявил Пригожин.

В финале конкурса принимали участие такие страны, как Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, а также представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка фестиваля.