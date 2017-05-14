Участник от Португалии лидирует по итогам голосования жюри на Евровидении

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих") лидирует по итогам голосования жюри на конкурсе "Евровидение —2017", финал которого проходит в Киеве, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра конкурса.

По итогам голосования жюри он набрал 382 голоса. Второе место занимает конкурсант из Болгарии Кристиан Костов с 278 голосами, третье место — участник из Швеции Робин Бенгтссон, который по результатам голосования жюри 218 баллов. Еще впереди ожидается подсчет голосов зрителей.

В финале "Евровидения" встретились Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия. Также в финале выступили участники пяти стран-основательниц конкурса (Великобритании, Италии, Испании, Франция и Германии) и Украины — хозяйки фестиваля.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Логотипом конкурса в этом году стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие"