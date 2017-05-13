Порошенко посетит финал "Евровидения"

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в субботу посетит Международный выставочный центр в Киеве, где состоится финал "Евровидения", сообщает сайт телеканала "112 Украина".

"Сегодня в МВЦ перед началом Евровидения прибудет президент Украины Петр Порошенко", — говорится в сообщении.

Украина получила право принять "Евровидение" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая. Финал запланирован на 13 мая.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.