Гройсман поручит проверить расходы на проведение Евровидения-2017

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что по окончании "Евровидения-2017" в Киеве поручит проверить расходование средств на подготовку и проведение конкурса.

"Как только будет завершено "Евровидение", я лично обращусь ко всем контролирующим органам провести проверку закупок и всего остального. Если все эффективно, я пожму руку и поблагодарю, а если нет – то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность", — сказал премьер в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу вечером.

Он также заявил, что конкурс пока проходит без неприятных сюрпризов. "Мы поработали, и считаю, что есть результат, результат есть в том, что на сегодняшний день все проходит в штатном режиме", — сказал Гройсман.

Украина получила право принять "Евровидение" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие конкурса. Финал запланирован на 13 мая.