Руслана пообещала спеть в финале Евровидения не хуже Тимберлейка

КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Украинская певица Руслана, победившая на Евровидении в 2004 году, пообещала выступить в финале конкурса в 2017 году в Киеве в качестве гостя не хуже мировой звезды, певца Джастина Тимберлейка.

На Евровидении-2016 в Стокгольме в интервал-акте выступил американец Тимберлейк.

"Мне выпала честь выступать в финале. Я не думаю, что сделаю это хуже, чем Тимберлейк в прошлом году… В 00.00… ну, немного позже, на сцене мы сделаем шторм", — сказала Руслана в пятницу на пресс-конференции.

По ее словам, после длительного творческого перерыва в сотрудничестве с Андреем Онискевичем и Юлией Лорд у нее родилась песня под названием It's Magical (на русском языке песня называется "Я люблю"), дебют которой состоится в финале "Евровидения" в Киеве.

Он также сказала, что могла бы победить в песенном конкурсе с этой песней, если бы выступала в качестве участника, а не гостя.