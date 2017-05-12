Фаворита "Евровидения" пригласили на фестиваль в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские болгары приглашают одного из фаворитов "Евровидения-2017", участника от Болгарии Кристиана Костова снова посетить полуостров и принять участие в Международном фестивале болгарской культуры "Български срещи" ("Болгарские встречи"), сообщил РИА Новости глава крымской национально-культурной автономии болгар Иван Абажер.

Молодой исполнитель уже успел стать самым скандальным артистом "Евровидения-2017". Он оказался в центре внимания украинских СМИ после того, как в интернете было опубликовано видео с его выступлением в Крыму летом 2014 года. Госпогранслужба Украины и СБУ заявила об отсутствии у Костова оснований для запрета въезда в страну, как это было в случае с российской певицей Юлией Самойловой, так как на момент поездки в Крым он был несовершеннолетним. Также правоохранители сослались на то, что в момент поездки Костова в Крым на Украине еще не действовал закон об ответственности за посещение полуострова без согласования с Киевом. 17-летний Костов — самый молодой конкурсант в этом году.

"Мы приглашаем Кристиана Костова снова посетить Крым и принять участие в нашем уже седьмом по счету фестивале "Болгарские встречи", который в этом году будет проходить в трех местах: Керчь, Феодосия и Фанагория в Краснодарском крае в курортном поселке Сенной", — сказал Абажер.

Международный фестиваль ежегодно проходит в конце сентября — начале октября.

"Мы готовы официально отправить приглашение Кристиану Костову и будем рады его видеть на крымской земле", — подчеркнул Абажер.

Глава национально-культурной автономии выразил сожаление, что молодой и талантливый исполнитель оказался впутанным в политические дрязги.

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