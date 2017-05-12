Фаворита "Евровидения" пригласили на фестиваль в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские болгары приглашают одного из фаворитов "Евровидения-2017", участника от Болгарии Кристиана Костова снова посетить полуостров и принять участие в Международном фестивале болгарской культуры "Български срещи" ("Болгарские встречи"), сообщил РИА Новости глава крымской национально-культурной автономии болгар Иван Абажер.
"Мы приглашаем Кристиана Костова снова посетить Крым и принять участие в нашем уже седьмом по счету фестивале "Болгарские встречи", который в этом году будет проходить в трех местах: Керчь, Феодосия и Фанагория в Краснодарском крае в курортном поселке Сенной", — сказал Абажер.
"Мы готовы официально отправить приглашение Кристиану Костову и будем рады его видеть на крымской земле", — подчеркнул Абажер.
Глава национально-культурной автономии выразил сожаление, что молодой и талантливый исполнитель оказался впутанным в политические дрязги.
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