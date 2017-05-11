В ходе "Евровидения" в Киеве в полицию обратились более 10 иностранцев

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Украинские правоохранители получили обращения о преступлениях от 12 иностранцев во время песенного конкурса "Евровидение-2017", который проходит в Киеве, сообщил в четверг глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Всего за помощью в полицию обратились 12 иностранцев. То есть 12 фактов. В основном, они становились жертвами незначительных имущественных преступлений: восемь краж и два мошенничества, и два несчастных случая", – приводит слова Князева пресс-служба Нацполиции.

Он отметил, что правоохранителям удалось не допустить грубых нарушений общественного порядка во время песенного конкурса.

Князев добавил, что безопасность киевлян и гостей города во время "Евровидения" обеспечивают около 10 тысяч полицейских, а также 3 тысячи представителей Нацгвардии.

Украина получила право принять "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал "Евровидения-2017", по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.