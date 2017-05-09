Первый полуфинал "Евровидения" вместо Джамалы откроет певец Монатик

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Первый полуфинал "Евровидения-2017" в Киеве вместо победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы во вторник откроет украинский певец Дмитрий Монатик, сообщается на официальной сайте песенного конкурса.
Как отмечается на сайте, певец исполнит песню "Кружит" на английском языке. "Mонатик за последние годы совершил настоящий прорыв в украинской музыкальной индустрии, поэтому организаторы поручили ему такую торжественную миссию — открывать песенный конкурс "Евровидение-2017" в Киеве", — говорится в сообщении.
Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.
Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.
Мне нравится Монатик — Кружит (Rich-Mond Ilya KIZh remix) @promodj https://t.co/pcOvtyXpNv— Ярослав Солнцев (@yaroslavsolncev) 8 мая 2017 г.