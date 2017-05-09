Первый полуфинал "Евровидения" вместо Джамалы откроет певец Монатик

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Первый полуфинал "Евровидения-2017" в Киеве вместо победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы во вторник откроет украинский певец Дмитрий Монатик, сообщается на официальной сайте песенного конкурса.

"По традиции первый полуфинал 9 мая должен открывать прошлогодний победитель, но в этом году организаторы подготовили для зрителей много сюрпризов, одним из которых стало выступление перспективного мультиартиста Монатика", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, певец исполнит песню "Кружит" на английском языке. "Mонатик за последние годы совершил настоящий прорыв в украинской музыкальной индустрии, поэтому организаторы поручили ему такую ​​торжественную миссию — открывать песенный конкурс "Евровидение-2017" в Киеве", — говорится в сообщении.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017". Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.

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