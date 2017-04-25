В продаже появились дополнительные билеты на полуфиналы Евровидения-2017

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Дополнительные билеты на концерты полуфинала Евровидения-2017 поступили в продажу, сообщил официальный билетный агент Concert.ua.УНН сообщение Concert.ua.
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.
Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.