Власти Киева заявили, что город готов к Евровидению-2017

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Киев полностью готов к проведению песенного конкурса "Евровидение-2017", сообщил во вторник заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

"Город Киев абсолютно готов к проведению "Евровидения-2017". Как мы говорили, Киев был готов, Киев готов, Киев будет готов", — сказал Резников на пресс-конференции.

Он отметил, что в Киеве в районе станции метро "Левобережная", находящейся рядом с Международным выставочным центром, где состоится конкурс, готовится инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, территория озеленяется, идет замена освещения.

Также, по его словам, власти Киева договорились с собственником многолетнего недостроя в районе проведения конкурса и намерены закрыть его "банерным экраном" с нейтральным сюжетом.

Власти Киева обещают, что проведение конкурса не помешает жителям домов, расположенных около МВЦ. Также он назвал необоснованными слухи, что жители не смогут попасть домой или гулять с детьми в связи с мерами безопасности, которые принимаются в связи с "Евровидением".

"Ничего с точки зрения нормальной жизни не изменится. Правила безопасности настроены таким образом… чтобы не лишить удобства людей, которые проживают в микрорайонах вокруг МВЦ", — отметил Резников.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.