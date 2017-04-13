В Киеве ограничат продажу алкоголя на время проведения Евровидения

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Киевский городской совет подтвердил, что планирует ограничить в некоторых районах столицы Украины продажу алкоголя во время международного песенного конкурса "Евровидение-2017", говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Ранее депутат Киевского городского совета Александр Пабат сообщил, что Нацполиция Украины обратилась в Киевсовет с просьбой ограничить продажу спиртного во время "Евровидения".

"Киевсовет намерен ограничить реализацию алкоголя во время "Евровидения-2017". На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики депутаты поддержали обращение Нацполиции Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам рассмотрения этого вопроса комиссия поручила подготовить соответствующее распоряжение, которое должно быть вынесено на рассмотрение Киевсовета.

В частности, власти планируют запретить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в пределах отдельных территорий Киев для минимизации рисков возникновения правонарушений во время "Евровидения-2017".

Ограничения будут введены с 4 по 15 мая на территории, прилегающей к "Еврогородку" на Крещатике; с 8 по 13 мая — на территории вокруг Международного выставочного центра, где будут проходить выступления конкурсантов.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.