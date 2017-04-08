На "Евровидение" продали более 27 тысяч билетов

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Более 27 тысяч билетов уже проданы на мероприятия в рамках "Евровидения-2017", из них половину купили украинцы, среди иностранцев больше всего билетов купили немцы и британцы, сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире "Украинского радио".

"Сейчас продано на все события, а их девять, более 27 тысяч билетов, и 50 процентов приблизительно куплены украинцами и 50 процентов иностранцами. Из иностранцев лидируют немцы и британцы, то есть европейцы будут ехать к нам смело и с удовольствием. Мы ожидаем до 20 тысяч иностранных гостей в течение двух недель всех событий "Евровидения". Тут идет все планово. Мы все проведем на наилучшем, качественном уровне", — сказал Кириленко, разместивший видео своего вещания на радио в субботу в Twitter.

Он напомнил, что с 10 апреля стартует очередная волна продажи билетов — на гранд финал и на полуфинал, самые ценные билеты.

Серед іноземців, що уже придбали квитки на #Євробачення2017, лідирують німці та британці https://t.co/tXbmOO76wz — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 8 апреля 2017 г.

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Кириленко отметил, что все вопросы по подготовке решаются вовремя и по графику, никаких затруднений нет.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБ Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.