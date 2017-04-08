На "Евровидение" продали более 27 тысяч билетов
КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Более 27 тысяч билетов уже проданы на мероприятия в рамках "Евровидения-2017", из них половину купили украинцы, среди иностранцев больше всего билетов купили немцы и британцы, сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире "Украинского радио".
"Сейчас продано на все события, а их девять, более 27 тысяч билетов, и 50 процентов приблизительно куплены украинцами и 50 процентов иностранцами. Из иностранцев лидируют немцы и британцы, то есть европейцы будут ехать к нам смело и с удовольствием. Мы ожидаем до 20 тысяч иностранных гостей в течение двух недель всех событий "Евровидения". Тут идет все планово. Мы все проведем на наилучшем, качественном уровне", — сказал Кириленко, разместивший видео своего вещания на радио в субботу в Twitter.
Он напомнил, что с 10 апреля стартует очередная волна продажи билетов — на гранд финал и на полуфинал, самые ценные билеты.
Кириленко отметил, что все вопросы по подготовке решаются вовремя и по графику, никаких затруднений нет.
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБ Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.
Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.