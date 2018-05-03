ЦИК 11 мая озвучит итоги анализа президентской избирательной кампании

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский Центризбирком планирует 11 мая провести большое мероприятие с участием СМИ и экспертов, чтобы озвучить результаты анализа прошедшей избирательной кампании по выборам президента РФ, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"На то публичное мероприятие, которое мы проводим 11 числа предварительно, мы пригласим представителей СМИ, экспертов, как раз все точки над i расставим", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

В середине апреля глава Центризбиркома сообщила, что ведомство завершает полный анализ прошедшей избирательной кампании по выборам президента России. ЦИК направил несколько обращений по возможным нарушениям правоохранителям — в МВД и Следственный комитет, а уже после их рассмотрения подведет итоги кампании в рамках большого обобщающего мероприятия.