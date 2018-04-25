Бабурин потратил на предвыборную кампанию около 12 миллионов рублей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Лидер "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин потратил на участие в выборах президента РФ почти 12 миллионов рублей, половина из которых пошла на сбор подписей в свою поддержку, свидетельствуют данные итогового финансового отчета кандидата о поступлении и расходовании средств избирательного фонда, размещенного на сайте ЦИК России.

Согласно опубликованным данным, на избирательный счет Бабурина изначально поступило 11 миллионов 945 тысяч 923 рубля, из которых 31 тысяча рублей — это собственные средства кандидата. Основная часть средств фонда — 11 миллионов 913 тысяч рублей — добровольные пожертвования граждан.

Расходы Бабурина на кампанию составили 11 миллионов 944 тысячи 810 рублей. Из них на сбор подписей ушло шесть миллионов 366 тысяч 400 рублей, еще 2,9 миллиона рублей направлены на оплату труда сборщиков. На оплату различных работ и услуг кандидат потратил пять миллионов 156 тысяч 279 рублей.

Проведение массовых публичных мероприятий стоило Бабурину 35 тысяч 806 рублей. На предвыборную агитацию в печатных изданиях, телевидении и радио он не потратил ничего.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, который получил 11,77% голосов. Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 5,65%. Бабурин из восьми кандидатов на этот пост набрал наименьшее количество голосов — 0,65%.