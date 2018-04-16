Москалькова пожелала Путину счастья в личной жизни и хороших "тылов"

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 16 апреля 2018

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 16 апреля 2018

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник поздравила его с переизбранием главой государства и пожелала крепкой команды, хороших "тылов" и счастья в личной жизни.

В понедельник омбудсмен представила Путину свой ежегодный доклад о деятельности в области защиты прав человека, сообщает сайт Кремля.

"Мне хотелось бы в первую очередь поздравить вас с избранием на пост президента от себя, от имени всех уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, от нашего экспертного сообщества и пожелать вам крепости духа и – как гаранту Конституции и прав человека – сил в укреплении демократии, справедливости и закона", — сказала Москалькова, слова которой приводит сайт Кремля.

"И конечно, крепкой команды, счастья в личной жизни, хороших "тылов", — добавила уполномоченный.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.