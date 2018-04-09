Выборы 2018

Большинство россиян довольны результатами выборов президента, показал опрос

16:0609.04.2018
Новости
(обновлено: 16:55 09.04.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОглашение итогов голосования на выборах президента РФ в ЦИК. Архивное фотоОглашение итогов голосования на выборах президента РФ в ЦИК. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Большинство россиян (75%) довольны результатами выборов президента России, 77% считают их честными, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Респондентам был задан вопрос: "По результатам выборов (Владимир) Путин получил приблизительно 76,7% голосов избирателей, (Павел) Грудинин — 11,8%, (Владимир) Жириновский — 5,7%, (Ксения) Собчак — 1,7%, (Григорий) Явлинский — 1%. Вы думали, что эти кандидаты получат больше голосов или меньше? Или вы ожидали примерно такого результата?". Согласно результатам опроса, 52% россиян ожидали примерно такого результата Владимира Путина, 31% респондентов ожидал меньший процент поддержки у Павла Грудинина, 31% ждал примерно тот же результат у Владимира Жириновского, 59% ожидали меньший процент поддержки у Ксении Собчак. Еще 34% опрошенных ожидали такой результат у Григория Явлинского.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на первом форуме общественных наблюдателей. 20 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На вопрос "Вы лично довольны или недовольны результатами президентских выборов?", 75% ответили утвердительно, 13% — отрицательно. Еще 8% заявили, что им это безразлично. Среди причин, почему респонденты довольны результатами президентских выборов, в частности, были названы: "голосовал за Путина, это лучший из кандидатов" (45%), "Путин остался президентом, сохранится стабильность" (7%), "надеюсь на изменение к лучшему" (4%) и "результаты выборов были ожидаемы" (4%). Среди причин недовольства итогами голосования, в частности, назывались варианты: "нечестные выборы" (3%), голосование за другого кандидата (2%), "я против Путина, хочу перемен" (2%).

Урны для голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Кроме того, респондентам был задан вопрос: "Одни считают, что прошедшие президентские выборы были честными. Другие считают, что выборы были нечестными. Какая точка зрения вам ближе?". Согласно полученным данным, 77% считают, что выборы были честными, 15% — нечестными, а 8% затруднились ответить. Среди причин, почему выборы были нечестными, названы вбросы и нарушения на избирательных участках (3%), "все было решено заранее" (2%), "так бывает всегда" (2%), "есть доказательства, информация в СМИ, интернете" (2%).

Как показал опрос ФОМ, 51% опрошенных полагают, что на прошедших президентских выборах не было случаев мошенничества, подлога или фальсификации, 22% выразили мнение, что такие случаи были, а еще 26% затруднились ответить.

Глава ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
© фото предоставлено ЦИК России
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Источник данных: "ФОМнибус". Опрос проводился 25 марта 2018 года среди 3000 граждан России старше 18 лет в 73 субъектах РФ, 207 населенных пунктах методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

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