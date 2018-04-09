Глава ЦИК рассказала о видеонаблюдении на выборах президента

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Максимальная открытость, обеспеченная благодаря видеонаблюдению на выборах президента России 18 марта, помогла не только предотвращать нарушения, но и бороться с манипуляторами, фабриковавшими мнимые фальсификации, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

На коллегии Минкомсвязи России в понедельник она напомнила, что видеонаблюдение на выборах 18 марта было организовано на участках, где могли потенциально могли проголосовать свыше 80% избирателей, кроме того впервые видеокамеры были установлены во всех территориальных избирательных комиссиях страны.

"Весь процесс голосования, подсчета голосов, введения протоколов в систему "Выборы" в режиме онлайн транслировался, и любой избиратель, эксперт, наблюдатель мог отслеживать этот процесс", — пояснила Памфилова.

Она уточнила, что около 2 миллионов человек следили в день выборов за трансляциями с этих видеокамер.

"Такая максимальная открытость во многом нам помогла не только предотвращать возможные нарушения,.. но и в том числе разоблачать так называемых манипуляторов — тех, кто пытался фабриковать мнимые фальсификации. Тоже очень быстро с помощью видеоэпизодов, на которых каким-то образом спекулировали, мы их отсматривали и расставляли все точки над и", — заявила глава ЦИК.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.