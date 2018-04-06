В ЦИК рассказали о международном наблюдении на выборах президента

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В международном наблюдении за выборами президента России 18 марта приняли участие 56 наблюдателей из США и 22 — из Великобритании, а больше всего наблюдателей на нынешние выборы направляли Казахстан и Белоруссия, следует из данных ЦИК России, опубликованных в пятницу на сайте комиссии.

В ведомстве напомнили, что для работы на прошедших президентских выборах были аккредитованы в общей сложности 1 тысяча 513 иностранных наблюдателей из 115 государств Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Миссии наблюдателей на эти выборы направили 14 международных организаций. По приглашению Федерального собрания РФ на выборах работали 482 наблюдателя из 79 стран, а по приглашению ЦИК России в наблюдении принимали участие также представители 29 зарубежных избирательных комиссий.

Если говорить о представительстве конкретных стран в корпусе иностранных наблюдателей на нынешних выборах, то наибольшее число представителей направили Казахстан (226 наблюдателей) и Белоруссия (93), следует из данных ЦИК.

"Из Германии прибыло 92 наблюдателя, из Франции — 88, Киргизии — 64, из США — 56, из Польши — 50, из Армении — 46, из Италии — 34, из Болгарии — 28, из Сербии — 27, из Азербайджана и Чешской Республики — по 26 наблюдателей. Из Швеции — 24, из Узбекистана, Великобритании и Дании — по 22 наблюдателя", — говорится в сообщении на сайте Центризбиркома.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.