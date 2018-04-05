ЦИК изучит сообщения о принуждении петербуржцев к голосованию на выборах

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ЦИК России внимательно изучит сведения о принуждении граждан в Санкт-Петербурге к явке на избирательные участки в ходе выборов президента РФ 18 марта, а также о проблемах в работе нового механизма голосования по месту фактического нахождения, сообщает пресс-служба Центризбиркома со ссылкой на члена комиссии Александра Кинёва.
По поручению главы ЦИК Эллы Памфиловой со 2 по 4 апреля он находился с рабочим визитом в северной столице. Целью поездки, как указано в сообщении пресс-службы, стала проверка процедуры рассмотрения жалоб и обращений, поступивших по итогам выборов президента России, которые состоялись 18 марта.
В Петербурге представитель ЦИК встретился с организаторами избирательного процесса, представителями городской администрации, заксобрания, партий и наблюдательских организаций.
"В течение трех дней мы работали в горизбиркоме, в территориальных избирательных комиссиях, встречались с политическими партиями, наблюдателями. В итоге собрали большое количество информации, которая требует тщательного анализа", – цитирует пресс-служба слова Кинёва.
Большая часть обращений, поступивших в избиркомы разных уровней, по его словам, "дублировали друг друга и не содержали существенных сведений о предполагаемых нарушениях". Тем не менее, все они рассматриваются или будут рассмотрены в соответствии с законодательством и в установленные сроки, подчеркнули в ведомстве.
"Особое внимание ЦИК России уделит обращениям, содержащим сведения о принуждении граждан Санкт-Петербурга к явке на избирательные участки в день выборов и информацию о проблемах при реализации программы "Мобильный избиратель". Все необходимые документы в распоряжении Центризбиркома имеются, по итогам проверки комиссия примет соответствующие решения", − заверил Кинёв.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.