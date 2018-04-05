ЦИК изучит сообщения о принуждении петербуржцев к голосованию на выборах

Наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018

Наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ЦИК России внимательно изучит сведения о принуждении граждан в Санкт-Петербурге к явке на избирательные участки в ходе выборов президента РФ 18 марта, а также о проблемах в работе нового механизма голосования по месту фактического нахождения, сообщает пресс-служба Центризбиркома со ссылкой на члена комиссии Александра Кинёва.

По поручению главы ЦИК Эллы Памфиловой со 2 по 4 апреля он находился с рабочим визитом в северной столице. Целью поездки, как указано в сообщении пресс-службы, стала проверка процедуры рассмотрения жалоб и обращений, поступивших по итогам выборов президента России, которые состоялись 18 марта.

В Петербурге представитель ЦИК встретился с организаторами избирательного процесса, представителями городской администрации, заксобрания, партий и наблюдательских организаций.

"В течение трех дней мы работали в горизбиркоме, в территориальных избирательных комиссиях, встречались с политическими партиями, наблюдателями. В итоге собрали большое количество информации, которая требует тщательного анализа", – цитирует пресс-служба слова Кинёва.

Большая часть обращений, поступивших в избиркомы разных уровней, по его словам, "дублировали друг друга и не содержали существенных сведений о предполагаемых нарушениях". Тем не менее, все они рассматриваются или будут рассмотрены в соответствии с законодательством и в установленные сроки, подчеркнули в ведомстве.

"Особое внимание ЦИК России уделит обращениям, содержащим сведения о принуждении граждан Санкт-Петербурга к явке на избирательные участки в день выборов и информацию о проблемах при реализации программы "Мобильный избиратель". Все необходимые документы в распоряжении Центризбиркома имеются, по итогам проверки комиссия примет соответствующие решения", − заверил Кинёв.