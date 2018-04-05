Ван И передаст Путину поздравления Си Цзиньпина с победой на выборах

Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото

Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным передаст ему поздравления председателя КНР Си Цзиньпина с победой на выборах и обсудит перспективы развития отношений.

"Чуть позже в Кремле меня примет президент Путин, я передам поздравления от председателя Си Цзиньпина президенту", — заявил министр иностранных дел Китая по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Он отметил, что во время встречи с Путиным намерен обсудить перспективы развития российско-китайских отношений.

Глава МИД Китая 4-5 апреля совершает рабочий визит в Россию в качестве спецпредставителя председателя КНР Си Цзиньпина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин 5 апреля примет спецпредставителя Китая.