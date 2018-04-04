Константинопольский патриарх поздравил Путина с победой на выборах

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Святейший патриарх константинопольский Варфоломей в ходе телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным поздравил его с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе визита президента Российской Федерации в Турецкую Республику состоялся телефонный разговор Владимира Путина с патриархом константинопольским Варфоломеем I. Патриарх Константинопольский поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, а также с наступающими пасхальными праздниками", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин выразил патриарху особую признательность за постоянно оказываемую поддержку единству православного мира.

Сообщается, что также была отмечена также активная общественная и благотворительная деятельность константинопольского патриарха, в частности большой вклад в создание условий для удовлетворения религиозных потребностей представителей русскоязычной общины в Турции.