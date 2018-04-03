Попытки повлиять на выборы в России не дали результатов, считает Климов

Урны для голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Лондоне

Урны для голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Лондоне

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Попытки извне повлиять на электоральный суверенитет России в рамках президентских выборов не достигли запланированных рубежей, заявил во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"В ходе избирательной кампании были многочисленные нарушения нашего электорального суверенитета. Однако эти наглые попытки не достигли тех рубежей, на которые они были рассчитаны", — отметил сенатор на заседании комиссии.

По его словам, это заслуга российской политической системы, всех тех, кто занимается защитой, в том числе избирательного суверенитета России.

"Сразу после инаугурации президента РФ комиссия Совфеда представит доклад о ходе избирательной кампании", — сказал Климов.

Он также подчеркнул, что сенаторы уверены в тех результатах, которые озвучил ЦИК по итогам выборов.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта 2018 года, победу на них одержал действующий глава государства Владимир Путин.