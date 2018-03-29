Путин потратил на избирательную кампанию более 399 миллионов рублей

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, победивший на прошедших 18 марта выборах главы государства, потратил на свою избирательную кампанию почти все средства избирательного фонда — 399 миллионов 828 тысяч рублей, свидетельствуют данные итогового отчета Путина, опубликованные на сайте ЦИК России.
Согласно данным ЦИК, расходы Путина на кампанию составили 399 миллионов 828 тысяч 950 рублей. Из них большинство средств — 158 миллионов 892 тысячи рублей — ушли на предвыборную агитацию на телевидении и радио, 108 миллионов 836 тысяч рублей — на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.
Изначально размер избирательного фонда Путина составлял 407 миллионов 551 тысячу рублей. Так как сумма превышала положенные по закону 400 миллионов, то лишние средства — 7 миллионов 551 тысяча — были возвращены жертвователю.
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