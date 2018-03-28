МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Недопуск Украиной россиян к голосованию на президентских выборах РФ — позорное явление и агрессия со стороны Киева, РФ на уровне ОБСЕ пытается призвать страны-члены организации к адекватной реакции, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Украинские полицейские 18 марта заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента РФ. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
"То, что сделали украинцы — они еще раз показали свою агрессивность и абсолютную некооперабельность (нежелание, невозможность сотрудничать — ред.)", — заявил Лукашевич в эфире телеканала "Россия-24". Он отметил, что благодаря досрочному голосованию отдать свой голос смогли 300 человек из 72 тысяч избирателей на Украине.
По его словам, Украина стала единственным государством, запретившим голосовать россиянам на территории дипмиссий. "Позорное явление, и конечно, с этим нужно бороться, мы стараемся привлечь сообщество ОБСЕ к адекватной реакции. Но вы сами понимаете, такая безоблачная поддержка Украины во всем, ее очень сложно пробить — это как броня танка", — заявил Лукашевич.
Центризбирком РФ в минувшую пятницу официально подвел итоги выборов президента России: Путин вновь избран на этот пост сроком на шесть лет, а выборы признаны свободными, конкурентными и прозрачными, без существенных нарушений, которые бы ставили под сомнение результат голосования. По итоговым данным ЦИК РФ, за Путина проголосовали 76,69% избирателей, явка составила 67,54%.
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