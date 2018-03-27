Памфилова заявила, что Путин ни разу не звонил в ЦИК во время выборов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что у нее есть прямой телефон президента России Владимира Путина, но никаких звонков ни с одной, ни с другой стороны во время избирательной кампании по выборам главы государства не было.

"У меня есть прямой телефон президента. Это всегда очень оперативно (он перезванивает). Во время всей президентской кампании ни разу никаких звонков со стороны президента или меня не было. Он как кандидат никаких звонков мне не делал, как началась кампания", — сказала Памфилова в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос, звонил ли ей Путин во время выборов.

По ее словам, у нее нет никаких связей "ни с какими кланами", поэтому ей невозможно звонить и лоббировать чьи-то интересы.