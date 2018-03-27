Штаб Путина сдал отчет в ЦИК о расходовании средств избирательного фонда

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Штаб одержавшего победу на президентских выборах Владимира Путина первым сдал отчет о расходовании средств избирательного фонда в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), сообщает пресс-служба "Единой России".
"Отчет сдан в 172 томах в беспрецедентно короткие сроки. Была проведена очень трудоемкая работа: за весь год в партии проходит около шести-семи тысяч платежей, а здесь за два месяца прошло девять тысяч платежей. Конечно, это технически очень объемная работа, и мы справились с поставленной перед нами задачей и первыми предоставили в Центризбирком все необходимые документы", — передает пресс-служба партии слова первого замруководителя ЦИК "Единой России", руководителя управления финансово-хозяйственного обеспечения Натальи Орловой, которая участвовала в передаче документов.
В пресс-службе уточняют, что вместе с ней документы заместителю Центризбиркома Николаю Булаеву передавал уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ и руководитель юридического блока штаба Сергей Кабышев.
Со ссылкой на Орлову пресс-служба сообщает, что всего по счету прошло расходных операций почти на 400 млн рублей, а неизрасходованный остаток денежных средств был распределен между жертвователями в соответствии с законодательством.
"Все расходы, которые были по счету во всех 85 регионах, были оплачены полностью: лишних денежных средств, проходящих мимо специального избирательного счета, у нас не было", — передает комментарий Орловой пресс-служба.
Кабышев также заявил, что во вторник прошел заключительный этап работы избирательного штаба Путина, передает пресс-служба партии.
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