Песков рассказал о влиянии нападок на гражданскую позицию россиян

КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. Гражданская позиция становится более активной в тяжелые времена, когда такая страна, как Россия, подвергается "необоснованным нападкам", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе интервью телеканалу "Мир" пресс-секретаря попросили прокомментировать, почему иммигранты в Лондоне массово пришли на выборы президента и "в массе своей" проголосовали за Владимира Путина. "Неужели Россия и тут применила какой-то неведомый газ?" — уточнили у Пескова.
"Дело не в неведомом газе. Дело в том что, понимаете, те люди, которые живут или работают за границей, они же все равно продолжают оставаться россиянами. Абсолютно нормально", — сказал Песков.
"Люди уезжают куда-то в другие страны, потом возвращаются обратно, если им выгодно они работают в других странах. Получают более выгодное предложение у себя на родине, приезжают сюда работать. Это абсолютно нормальный процесс", — продолжил пресс-секретарь.
По его мнению, многие из таких людей имеют активную гражданскую позицию, как граждане РФ. "А конечно это позиция становиться более активной в такие тяжелые времена, когда наша страна подвергается таким необоснованным нападкам", — добавил Песков.
Полная версия интервью с Дмитрием Песковым выйдет на телеканале "МИР" в 19:00 мск.
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