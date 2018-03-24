Песков рассказал о влиянии нападок на гражданскую позицию россиян

КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. Гражданская позиция становится более активной в тяжелые времена, когда такая страна, как Россия, подвергается "необоснованным нападкам", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе интервью телеканалу "Мир" пресс-секретаря попросили прокомментировать, почему иммигранты в Лондоне массово пришли на выборы президента и "в массе своей" проголосовали за Владимира Путина. "Неужели Россия и тут применила какой-то неведомый газ?" — уточнили у Пескова.

"Дело не в неведомом газе. Дело в том что, понимаете, те люди, которые живут или работают за границей, они же все равно продолжают оставаться россиянами. Абсолютно нормально", — сказал Песков.

"Люди уезжают куда-то в другие страны, потом возвращаются обратно, если им выгодно они работают в других странах. Получают более выгодное предложение у себя на родине, приезжают сюда работать. Это абсолютно нормальный процесс", — продолжил пресс-секретарь.

По его мнению, многие из таких людей имеют активную гражданскую позицию, как граждане РФ. "А конечно это позиция становиться более активной в такие тяжелые времена, когда наша страна подвергается таким необоснованным нападкам", — добавил Песков.

Полная версия интервью с Дмитрием Песковым выйдет на телеканале "МИР" в 19:00 мск.