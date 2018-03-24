Песков ответил на вопрос о нарушениях на выборах президента

КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. Подвоз избирателей на участки во время выборов — традиционное обвинение без конкретики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ничего не скажу. Это традиционное совершенно обвинение, но опять же никакой конкретики, никаких, скажем так, каких-то юридических действий в этой связи не было. А как мы знаем, на каждом избирательном участке было более чем достаточно наблюдателей, которые собственно там и находились с тем, чтобы отмечать те или иные незаконные проявления, поэтому давайте апеллировать конкретными фактами", — сказал Песков в интервью телеканалу "Мир", отвечая на просьбу прокомментировать слова внесистемной оппозиции о том, что причина высокой явки на президентских выборах в этом году — организация многими руководителями предприятий "под определенным давлением" подвоза своих работников на избирательные участки.

По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский, его результат 5,65% голосов. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, за ней следует Григорий Явлинский с 1,05% голосов. Борис Титов набирает на этих выборах 0,76%, Максима Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Явка составляет 67,4%.

Полная версия интервью с Дмитрием Песковым выйдет на телеканале "МИР" в 19:00 мск.