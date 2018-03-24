Путин выступает за чистоту выборов, заявил Песков

КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, переизбранный на новый срок, выступает за чистоту выборов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Собственно чистота выборов – это то, что требует президент Путин, что требует всегда. Будь-то единый день голосования, который случается в сентябре, и будь то выборы парламентские, будь то выборы президентские. Как глава государства Путин всегда выступает последовательно за максимально чистые и прозрачные выборы. Иной атмосферы, неконкурентной атмосферы быть не должно, по его мнению, тем более это не нужно ему самому, потому что он абсолютно… кандидат с очень сильными позициями", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР 24".

По словам Пескова, состоявшиеся президентские выборы прошли без нарушений.

"Вы знаете, что очень много желающих трубить насчет каких-то подтасовок, вбросов, каруселей и так далее, но когда речь заходит, что по закону нужно просто обратиться по конкретному факту в правоохранительные органы, то здесь очень много голосов уходит в песок. Поэтому здесь нельзя говорить обобщенно, а нужно апеллировать к конкретным случаям, которые были подтверждены решением суда. Только это можно называть нарушениями",- сказал он.

По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский, его результат 5,65% голосов. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, за ней следует Григорий Явлинский с 1,05% голосов. Борис Титов набирает на этих выборах 0,76%, Максима Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Явка составляет 67,4%.