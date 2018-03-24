Песков назвал беседу Путина с другими кандидатами открытой

КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. Прошедшая встреча президента РФ Владимира Путина с остальными кандидатами на президентских выборах была открытой и продолжительной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что кандидаты поднимали несколько вопросов: совершенствование административной системы, экономические инициативы, возможности амнистии.

"Большая часть была закрытой действительно. Кто-то предметно говорил, высказывал какие-то инициативы в плане экономических реформ, в плане, скажем так, совершенствования административной системы. Кто-то говорил о необходимости амнистировать тех или иных осуждённых. Кто-то сетовал на несправедливые условия выборов. Кто-то говорил лично о себе в поствыборный период", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР".

"Поэтому было бы неправильно излагать какие-то детали, но это была субстантивная, очень открытая и очень продолжительная беседа", — добавил он.

Голосование на выборах президента РФ прошло в минувшее воскресенье, 18 марта. Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, следует из итоговых данных Центризбиркома.

Полная версия интервью с Дмитрием Песковым выйдет на телеканале "МИР" в 19:00 мск.