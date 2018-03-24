Песков назвал беседу Путина с другими кандидатами открытой
17:2224.03.2018
(обновлено: 17:23 24.03.2018)
5200
КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. Прошедшая встреча президента РФ Владимира Путина с остальными кандидатами на президентских выборах была открытой и продолжительной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что кандидаты поднимали несколько вопросов: совершенствование административной системы, экономические инициативы, возможности амнистии.
"Большая часть была закрытой действительно. Кто-то предметно говорил, высказывал какие-то инициативы в плане экономических реформ, в плане, скажем так, совершенствования административной системы. Кто-то говорил о необходимости амнистировать тех или иных осуждённых. Кто-то сетовал на несправедливые условия выборов. Кто-то говорил лично о себе в поствыборный период", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР".
"Поэтому было бы неправильно излагать какие-то детали, но это была субстантивная, очень открытая и очень продолжительная беседа", — добавил он.
Голосование на выборах президента РФ прошло в минувшее воскресенье, 18 марта. Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, следует из итоговых данных Центризбиркома.
Полная версия интервью с Дмитрием Песковым выйдет на телеканале "МИР" в 19:00 мск.
Раньше всего голосование на выборах президента России началось для жителей Камчатки и Чукотки — в 23:00 по московскому времени.
На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента России.
В день выборов запущен сайт nashvybor2018.ru, где каждый может смотреть видеотрансляции с избирательных участков по всей России.
На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге.
Во многих регионах избирателям дарят подарки, особенно тем, кто голосует первый раз в жизни.
На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
За выборами по всей стране наблюдают 146 228 наблюдателей, в том числе иностранные.
На фото: на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента России.
На Чукотке уже к полудню в двух селах была зафиксирована стопроцентная явка. При этом здесь в день выборов отмечаются тяжелые погодные условия — метель с порывами ветра до 28 метров в секунду, а в континентальной части морозы до 48 градусов.
На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке, сообщило правительство региона.
На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
В Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках. Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта Симферополь.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
Выборы пройдут даже в космосе. Находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует с орбиты. Российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту "Союза МС-08".
На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента России, Казахстан. 18 марта 2018
Выборы проходят и в наукограде Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Здесь к полудню проголосовали 48,33% избирателей.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 130 в Чите.
Жителей Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Тува, Хакасия и Алтай привлекли на выборы культурными мероприятиями, спортивными состязаниями и селфи-конкурсами.
На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
Кемеровчан на избирательных участках консультируют медики в рамках акции "Час здоровья". По оценкам властей, эта акция стала самой популярной среди многочисленных мероприятий, которые традиционно проходят в день голосования на избирательных участках.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
Более 40 призов ждут участников флешмоба #УчастОК, организованного "Единой Россией" в Республике Алтай в день выборов президента. Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на избирательный участок и сделать фотографию внутри или на фоне участка.
На фото: избиратели голосуют на выборах президента России на избирательном участке № 8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армении в Ереване.
Проголосовать можно не только по месту своей прописки, но и при помощи "мобильного избирателя" — новой технологии, позволяющей людям выбрать участок по месту нахождения.
На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
Избирательные участки открылись в дальнем и ближнем зарубежье. Голосование проходит в Прибалтике, Казахстане, Индии, Таиланде, США и Канаде, а также во многих других странах.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 42 в Казани.
На Украине полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента. Заблокированы российские дипломатические миссии в Киеве, Одессе и Львове.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 76 в Москве. 18 марта 2018
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.