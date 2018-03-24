Выборы президента России были конкурентными, заявил Песков

КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. Состоявшиеся выборы главы РФ были конкурентными, хотя у действующего президента Владимира Путина уровень поддержки был заведомо выше остальных кандидатов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во-первых, уровень поддержки, о котором мы только что с вами говорили, это именно то, что сподвигло многих дойти до избирательных участков и отдать свой голос за Путина. Это конкурентность. Несмотря на прогнозируемый результат победителя, безоговорочного победителя, сейчас я могу смело об этом говорить, вы знаете, я говорил и раньше, за что получил предупреждение от Центральной избирательной комиссии. Но сейчас могу уже смело об этом говорить", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР 24".

Как заявил он, "у Путина действительно не было и нет конкурентов в плане политического и государственного лидерства". "Но, несмотря на это, достаточный элемент состязательности и политической конкурентности на выборах присутствовал. Это достаточно филигранная работа ЦИК. Выборы были отмечены, как одни из самых транспорентных, чистых и понятных. Конечно, это очень важно", — сказал пресс-секретарь российского лидера.