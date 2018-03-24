Песков не стал оценивать слова Грудинина о "грязной" избирательной кампании

КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку словам экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина о самой "грязной" кампании за всю историю президентских выборов в России, поскольку это компетенция ЦИК.

"Это не мне давать оценку. Оценку может давать Центральная избирательная комиссия, наверное, она должна это делать. Естественно, те кандидаты, которые проигрывают, они так или иначе начинают жаловаться", — сказал Песков в интервью телеканалу "Мир", отвечая на вопрос, как он оценивает эти слова Грудинина.

Он напомнил, что Владимир Путин на следующий день после дня выборов "посчитал необходимым" принять у себя все других кандидатов-конкурентов.

"Собственно в ходе этой беседы и Жириновский, в том числе, сетовал на то, что были неравные условия для конкуренции. Но единственным органом, который уполномочен принимать такие решения о наличии или отсутствии каких-то перекосов или дисбалансов — это только ЦИК", — отметил пресс-секретарь.

"Поэтому нужно ориентироваться на те слова, которые сказаны ЦИКом, а мы сегодня совсем недавно слышали заявления Эллы Памфиловой", — подытожил Песков.

В пятницу на заседании ЦИК РФ, посвященном подведению итогов президентских выборов, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы президента России 18 марта прошли свободно, конкурентно и прозрачно, "их результаты достоверны и определены в строгом соответствии с федеральным законом".

Она добавила, что ЦИК реагировал на жалобы по освещению кампании в СМИ в рамках закона, не вторгаясь и не регулируя свободу средств массовой информации, однако пытаясь "обеспечить максимальное право наших кандидатов на равное освещение в кампании".

Как отметила Памфилова, Центризбирком не прекращает работу по выявлению недостатков избирательной системы. По ее словам, ЦИК заинтересован в этом, "чтобы вывести систему на еще более высокий уровень помощи и наблюдателей, и средств массовой информации".