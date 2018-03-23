Собчак заняла четвертое место на выборах президента

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, участвовавшая в выборах президента РФ от партии "Гражданская инициатива", стала четвертой в избирательной гонке, набрав 1,68% голосов, говорится в проекте постановления российского Центризбиркома.

За Собчак проголосовали 1 238 031 избиратель.

Избирательная кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на этих выборах прошло в минувшее воскресенье, 18 марта.