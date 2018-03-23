ВЦИОМ назвал самый непредсказуемый результат на выборах президента

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Наименее предсказуемым на прошедших выборах президента РФ оказался результат кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского, заявила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Она рассказала, что для прогнозирования результатов выборов ВЦИОМ использовал несколько методов: социологи опирались на данные опросов общественного мнения, на данные рынка электоральных прогнозов, а также на прогнозы самих россиян (исследователи спрашивали, какой процент их знакомых проголосует за каждого кандидата).

"Самый точный прогноз результата Владимира Путина получился по данным телефонного опроса ВЦИОМ "Спутник", а результат Павла Грудинина – по обобщенному прогнозу, который дали нам сами респонденты. Наименее предсказуемым оказался электоральный результат Владимира Жириновского – даже ниже очень скептичных ожиданий участников рынка электоральных прогнозов", — заявила Баскакова.

Оценивая расхождения прогнозов и итогов явки, во ВЦИОМ напомнили, что, по данным опросов 5-9 марта, точно прийти на избирательные участки планировали 74% россиян, по данным за 12-17 марта – 75,7%.

"Согласно прогнозу на 9 марта, явка на выборах ожидалась в коридоре значений 63-67%. По предварительным подсчетам ЦИК явка на выборах президента РФ составила 67,5%", — сообщили социологи.

Оценивая расхождения прогнозов и итогов голосования, во ВЦИОМ отметили, что электоральный рейтинг Владимира Путина, согласно опросным данным 5-9 марта, составлял 69%, 12-17 марта – 68,6%. Прогнозируемый же результат Путина находился в пределах 69-73%.

"По данным exit-poll ВЦИОМ, за Владимира Путина отдали свой голос 73,9% избирателей. По предварительным данным ЦИК, Владимир Путин избран президентом России с результатом 76,7% голосов", — заявили социологи.

По данным ЦИК, второе место на выборах занял Павел Грудинин (11,8% голосов).

"По данным опросов 5-9 марта, электоральный рейтинг Грудинина был равен 7%, 12-17 марта – 7,4%. Экспертный прогноз ВЦИОМ по Грудинину составлял 10-14%, результат exit-poll – 11,2%", — оценил результаты голосования ВЦИОМ.

Третье место на выборах занял Владимир Жириновский (5,7%). По данным опросов 5-9 марта его электоральный рейтинг был равен 5%, 12-17 марта – 4,7%, напоминают социологи. Экспертный прогноз ВЦИОМ составлял 8-12%, результат exit-poll – 6,7%.

Таким образом, результаты выборов отличались от прогнозных в пределах 2-3 процентных пунктов, заявили во ВЦИОМ. Из кандидатов верхнюю границу прогноза перешел Владимир Путин, нижнюю — Владимир Жириновский и Ксения Собчак.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" были проведены в 2018 году. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки – 1000 человек каждый день. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не 1,6% (для выборки объемом 4000 человек), 1,3% (для выборки объемом 6000 человек).

Избирательная кампания по выборам президента России официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на выборах главы государства прошло 18 марта.

По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский, его результат 5,65% голосов. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, за ней следует Григорий Явлинский с 1,05% голосов. Борис Титов набирает на этих выборах 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Явка составляет 67,4%.