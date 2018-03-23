ЦИК обсудит с кандидатами в президенты избирательное законодательство

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российский Центризбирком намерен пригласить всех кандидатов в президенты, партии и политологов для обсуждения корректировки избирательного законодательства, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"После окончания кампании мы хотели бы собрать, пригласить всех кандидатов, которые участвовали в выборах, пригласить партии, которые их выдвигали, их доверенных лиц, экспертов независимых, политологов и обсудить с учетом того, что уже есть рабочая группа по изменению законодательства, что необходимо делать, чтобы корректировать наше законодательство, чтобы оно в полной мере отвечало нынешнем запросам общества", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.