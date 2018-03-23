Опрос показал, как россияне относятся к итогам прошедших выборов

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Более шестидесяти процентов россиян считают, что результаты прошедших выборов президента достоверны и отражают волеизъявление избирателей, этот показатель доверия — максимальный, если учитывать выборы 2004, 2008 и 2012 годов, следует из данных опроса ВЦИОМ.

В целом, подавляющее большинство россиян (87%) удовлетворены прошедшими выборами: 70% ответили, что "полностью удовлетворены" еще 17% указали вариант ответа "скорее удовлетворен". Социологи отмечают, что это максимальный суммарный показатель за последние три избирательные кампании: в 2012 году он составил 71%, в 2008 году – 72%. При этом доля тех, кто выбирает вариант ответа "полностью удовлетворен", выросла за десять лет с 28% до 70%.

"Доверие результатам голосования также достигло максимума за все периоды измерений: 60% граждан уверены, что результаты выборов соответствуют волеизъявлению народа, еще 28% допускают, что были какие-то "подтасовки на местах", но не считают, что они оказали влияние на общий итог", — сообщает ВЦИОМ.

В 2004 и в 2008 году в достоверности выборов были уверены 53%, в 2008 году, в 2012 году — 44%.

Согласно данным опроса, только 7% респондентов выражают недоверие результатам выборов. Среди сторонников ЛДПР эта доля составляет 16%, КПРФ – 18%.

Социологи отмечают, что случаи нарушений в ходе голосования большинству граждан (60%) не известны. В 2012 году этот показатель составлял 54%. Те же, кто владеет подобного рода информацией, чаще всего получали ее из СМИ: 20% — по ТВ, радио, из печатных изданий, 9% — из интернета.

"Лишь 2% респондентов сообщили, что сталкивались с нарушениями лично, 3% — со слов родных и знакомых", — сообщает ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 19-20 марта 2018 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

В 2004-2012 годах проводились квартирные опросы.

Избирательная кампания по выборам президента России официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на выборах главы государства прошло 18 марта.

По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский, его результат 5,65% голосов. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, за ней следует Григорий Явлинский с 1,05% голосов. Борис Титов набирает на этих выборах 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Явка составляет 67,4%.