Власти Крыма назвали позицию Киева по выборам оторванной от реальности

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Выборы президента России на территории Крыма прошли законно и легитимно, а позиция парламента Украины по непризнанию их результатов оторвана от реальности, заявил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России. Выборы признаны действительными. Наибольшее количество голосов получил Владимир Путин — 994 тысячи 569 голосов (92,15%). Явка крымчан составила 71,55% или 1 миллион 79 тысяч 531 избиратель. Верховная рада Украины заявила, что считает выборы нелегитимными, назвав их результаты "ничтожными и не имеющими никаких правовых последствий".

"Легитимность того или иного голосования определяет сам народ. Крымчане активно вышли на выборы, сделали свой свободный выбор и избрали президента, значит все легитимно. Так заведено в мире. Власти Украины такими заявлениями лишь показывают свою оторванность от реальности и просто пытаются еще раз напомнить о себе", — сказал РИА Новости Ильясов.

По его словам, крымчане на прошедших выборах еще раз подтвердили приверженность своему выбору в марте 2014 года, когда полуостров воссоединился с Россией.

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